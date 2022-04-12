Де-факто мандат Минской группы ОБСЕ недействительный - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что де-факто мандат Минской группы ОБСЕ по Карабаху недействительный.

"Минская группа действовала 28 лет, - до Второй Карабахской войны (осени 2020 года - ИФ). Страны-сопредседатели на протяжении этих лет совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан и Армению. Результат налицо: он нулевой", - сказал Алиев во вторник на совещании, посвященном итогам первого квартала.

Алиев вновь напомнил, что Азербайджан самостоятельно военно-политическим путем урегулировал Карабахский конфликт.

"Азербайджан сам урегулировал этот конфликт. Урегулировал военно-политическим путем. Фактически, мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, может и действителен де-юре, но де-факто может считаться недействительным", - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиев