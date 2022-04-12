Если Армении вновь будут выделяться средства на вооружение, то Азербайджан будет расценивать это как недружественный шаг - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если на вооружение Армении будут выделяться средства, то Баку воспримет это как недружественный шаг.

"Во второй Карабахской войне мы уничтожили армянской техники на $4-5 млрд. Часть этой техники была взята, как трофей и используется нами, еще часть - демонстрируется в Парке военных трофеев. Спрашивается, откуда у бедной Армении такие деньги? Откуда эти кредиты? Погашены ли эти кредиты или нет? Или они (кредиты - ИФ) списаны? Если бы этих кредитов не было, то, абсолютно уверен, необходимости во Второй Карабахской войне не осталось бы", сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

По его словам, если бы Армении не выделялись такие значительные средства на вооружение, то Ереван "склонив голову пришел бы договариваться" с Баку (о мире - ИФ). "Поэтому, если на вооружение Армении будут выделяться деньги, то мы будем воспринимать это как недружественный шаг и реагировать соответственно", - подчеркнул Алиев.

Алиев отметил, что сейчас главный вопрос - это нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией. "Любые организации, которые готовы внести вклад в этот процесс, приемлемы. Армения положительно отнеслась к нашим 5 базовым принципам нормализации отношений. Я хотел прояснить этот момент на встрече в Брюсселе (6 апреля - ИФ) и получил нужный ответ. Если Армения принимает эти 5 принципов, то это означает, что Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану", - подчеркнул он.

Президент добавил: "азербайджано-армянские рабочие группы по подготовке мирного договора и делимитации границ будут сформированы до конца апреля и должны начать работу как можно быстрее".

Э.Шафиев