Алиев поручил правительству увеличить госинвестиции на проекты по выращиванию пшеницы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительству необходимо увеличить запасы пшеницы, а также увеличить госинвестиции на проекты в этом направлении.
"Всем хорошо известно, что в настоящее время в мире наблюдается резкий рост цен на продовольствие. Этот процесс стартовал несколько месяцев назад, и, конечно, война между Россией и Украиной еще больше ускорила этот процесс, особенно учитывая тот факт, что эти страны входят в число ведущих мировых экспортеров пшеницы. Дефицит уже наблюдается, и будет наблюдаться. Обеспечение Азербайджана мукой, само собой, должно быть в центре внимания", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.
По его словам, Азербайджану важно повысить внутреннее производство пшеницы, учитывая, что сложившаяся ситуация может затянуться.
"Правительству уже было дано поручение в связи со сложившейся ситуацией, были приняты оперативные меры. Мы, конечно, должны увеличить резервы. В то же время мы должны учитывать, что сложившаяся ситуация может длиться долго, и, наверное, будет длиться долго. Поэтому, в первую очередь, надо увеличить внутреннее обеспечение. Уже даны указания по поводу расширения масштаба посевных работ, как на освобожденных территориях, так и в других регионах. Кроме того, в нынешних условиях очень важны вопросы роста цен на продовольствие и предотвращение искусственного завышения цен", - отметил он.
Глава государства добавил, что за счет внутреннего производства "мы можем обеспечить себя продовольственной пшеницей только на 25%". "Цель - увеличить этот показатель до 70-75%. Потенциал и возможности для выполнения этой задачи имеются. Для этого необходимо увеличить государственные инвестиции и льготные кредиты для бизнеса. На освобожденных территориях Азербайджана посевные площади составят 50 тыс. га. Но мы должны увеличивать и производительность", - подчеркнул президент.
Э.Шафиев
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