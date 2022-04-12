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Карабах 12.04.2022 22:01

Алиев: Азербайджан восстанавливает Карабах и Зангезур за счет собственных средств, но рассчитывает на участие в этом процессе международных доноров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку восстанавливает Восточный Зангезур и Карабах только за счёт собственных средств и призвал международные организации оказать содействие в этом вопросе, в том числе в разминировании освобожденных территорий.

"Хочу также отметить, что мы добиваемся всех этих целей (по восстановлению Восточного Зангезура и Карабаха - ИФ) только за счёт собственных усилий и средств, ни у кого не взяли даже 1 маната. Мы восстанавливаем освобождённые территории 100% за счёт собственных сил. Да, мы пригласили иностранные компании, но они работают в качестве подрядчиков", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

Президент при этом отметил, ни одна международная организация пока не оказала помощь в вопросе восстановления освобожденных территории: "в вопросе других конфликтов международные фонды оказывают финансовую помощь. А нам никто не оказал никакую помощь, ни во время оккупации наших земель, но во время освобождения".

При этом Алиев отметил, что Азербайджан долгие годы сталкивался с двойными стандартами. "Большинство стран в годы оккупации (азербайджанских территорий со стороны Армении - ИФ) не хотели называть это оккупацией, потому что многие страны не хотели называть это нарушение территориальной целостности, хотя факт оккупации был очевиден, прекрасно было известно, кто оккупант, а кто подвергся оккупации. Это называется "двойные стандарты" и несправедливость. Мы это видим и в наши дни также в войне между Россией и Украиной: когда мы во время Второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ИФ) освобождали наши земли с помощью беспилотников Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли эти БПЛА как "смертоносное оружие", а теперь в ходе российско-украинской войны называют этот же беспилотник "ангелом". Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам и такова реальность", - сказал глава государства.

Президент вновь обратился к международным организациям, фондам, выразил надежду, что "они всё-таки обратят внимание на масштабы разрушения Восточного Зангезура и Карабаха", подчеркнув тотальное уничтожение города Агдам в годы армянской оккупации.

"Прошло около полутора лет после окончания Второй Карабахской войны. Но при этом ни один фонд не оказал помощь. После войны свыше 200 мирных граждан погибли и получили серьезные ранения в результате подрыва на минах. В мире столько международных организаций, которые занимаются подобными вопросами. Пусть помогут хотя бы в этой сфере, мы физически не успеваем все разминировать, у нас недостаточно специалистов. Если международные организации не хотят оказать помощь, пусть так и скажут, чтобы мы знали. (...) Я обращаюсь к тем международным организациям, которые занимаются правами человека и основываются на принципах справедливости, чтобы обратили внимание на Азербайджан и чтобы они были выше двойных стандартов".

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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