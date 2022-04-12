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Транспорт и связь 12.04.2022 22:08

Аэропорт в Лачине будет введен в строй в 2024 году - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что международный аэропорт в Зангиланском районе будет введен в эксплуатацию в 2022 году, в Лачинском районе - в 2024 году.

"Запуск международного аэропорта в Зангилане запланирован на 2022 год. Запуск аэропорта в Лачине мы ждем в 2024 году, так как там предстоит большой объем работ выполнить, особенно земельных", сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЛАЧИН, АЭРОПОРТ


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