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Карабах 12.04.2022 22:16

Власти Азербайджана в I квартале 2022г на восстановление Карабаха и В.Зангезура направили свыше 300 млн манатов - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе-марте текущего года госинвестиции на восстановление освобожденных территорий страны - Восточного Зангезура и Карабаха – было выделено свыше 300 млн манатов (свыше $176 млн по текущему курсу).

"На сегодняшний день утверждены генпланы таких городов как Агдам и Физули, на основании которых дан старт работ. Я уже ознакомился с ходом текущих работ", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.

Президент при этом отметил, что утверждение генпланов других освобожденных городов и поселков должно найти решение в ближайшее время. "Генпланы городов Шуша, Джабраил, Кяльбаджар, Зангилан, Губадлы, а также поселков Гадрут и Суговушан должны быть подготовлены и в этом году утверждены. После этого должны быть внесены дополнения в инвестиционную программу Восточного Зангезура и Карабаха. Потому что ранее была заявлена сумма программы - 2,2 млрд манатов или $1,3 млрд (на 2022 год), при этом в I-ом квартале было освоено чуть более 300 млн манатов (свыше $176 млн)", - подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что в текущем году на работы по разминированию освобожденных территорий планируется выделить около 100 млн манатов (около $58 млн).

Х. Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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