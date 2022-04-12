Власти Азербайджана в I квартале 2022г на восстановление Карабаха и В.Зангезура направили свыше 300 млн манатов - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в январе-марте текущего года госинвестиции на восстановление освобожденных территорий страны - Восточного Зангезура и Карабаха – было выделено свыше 300 млн манатов (свыше $176 млн по текущему курсу).
"На сегодняшний день утверждены генпланы таких городов как Агдам и Физули, на основании которых дан старт работ. Я уже ознакомился с ходом текущих работ", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания, посвященного итогам первого квартала текущего года.
Президент при этом отметил, что утверждение генпланов других освобожденных городов и поселков должно найти решение в ближайшее время. "Генпланы городов Шуша, Джабраил, Кяльбаджар, Зангилан, Губадлы, а также поселков Гадрут и Суговушан должны быть подготовлены и в этом году утверждены. После этого должны быть внесены дополнения в инвестиционную программу Восточного Зангезура и Карабаха. Потому что ранее была заявлена сумма программы - 2,2 млрд манатов или $1,3 млрд (на 2022 год), при этом в I-ом квартале было освоено чуть более 300 млн манатов (свыше $176 млн)", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что в текущем году на работы по разминированию освобожденных территорий планируется выделить около 100 млн манатов (около $58 млн).
Х. Насирзаде
Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2022г до 99,8 млн б/с
Минпромторг опасается дефицита литиевого сырья в РФ из-за ухода крупнейших поставщиков
США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране - на 20 тыс. б/с в 2022г и на 40 тыс. б/с в 2023г
При стрельбе на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили не менее 13 человек
В Азербайджане пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
Потенциальный покупатель «Челси» Стив Пальюка обещает «стратегические инвестиции» в развитие клуба
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Джонсон извинился за вечеринки во время карантина из-за COVID-19
Глава спецслужб Украины подтверждает задержание Медведчука
Штайнмайер сообщил, что украинская сторона не желает его визита в Киев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
AccessBank присоединился к общереспубликанскому марафону по озеленению
Выпускникам МВА вручены совместные дипломы БВШН и Женевской школы бизнеса
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ