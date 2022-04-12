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Карабах 12.04.2022 22:22

Алиев поручил Минфину представить предложения по внешним заимствованиям, в т.ч. на восстановление Зангезура и Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил министерству финансов представить свои предложения по внешним заимствованиям, в том числе для финансирования работ по восстановлению на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Цели ясны, внешний долг необходимо снизить до 10% ВВП. Поэтому вы должны представить свои предложения, сколько мы должны взять в долг и сколько должны будем по ним возвращать. Предложения ЕС по предоставлению нам кредитов, конечно, хороший факт. Как вы знаете по завершению войны пакет кредитов и грантов ЕС для Армении был определен в 2,6 млрд евро, а для Азербайджана - всего 140 млнили 160 млн евро. Конечно же, в этом случае мы не могли молчать и положительный факт, что ЕС объявил о пакете для Азербайджана в 2 млрд евро», - сказал президент во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

В то же время глава государства подчеркнул, что есть проекты, которые Азербайджан может реализовать без внешних заимствований.

«Тем не менее, наше желание и справедливая позиция заключается в том, что те кредиты и гранты, которые предоставляются Армении, и условия по ним должны быть в равной степени применены и к нам. Воспользуемся мы ими или нет, это уже наше дело. Но подход должен быть единым, особо учитывая то, что в Армении ничего не разрушено, а в Азербайджане на территории 10 тыс. кв. км нет ни одного целого здания», - сказал Алиев.

В свою очередь, министр финансов Самир Шарифов на совещании сообщил, что ЕС готов предоставить 2 млрд евро по двум источникам: по линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

«Всемирный банк и Азиатский банк также готовы выделить на эти цели значительные финансовые средства. Мяч на нашей стороне, мы можем выбирать проекты для финансирования», - сказал министр.

При этом Шарифов отметил, что Азербайджан обладает возможностями для привлечения внешних заимствований.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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