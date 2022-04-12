Алиев призвал частных инвесторов вкладывать в восстановление энергетической инфраструктуры в Карабахе и В.Зангезуре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил частных предпринимателей принять участие в восстановлении электростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"В прошлом году "Азерэнержи" восстановило 4 станции общей мощностью 20 МВт: две из них в Суговушане и по одной в Лачине и Кяльбаджаре. В этом году планируется восстановить еще 5 станций общей мощностью 27 МВт. Было бы хорошо, чтобы другие станции восстановили предприниматели. Государство, конечно, же может на себя взять эти работы, но у государства имеются другие большие затраты, кроме того это были бы привлекательными инвестициями и для предпринимателей", - сказал Алиев во вторник в ходе совещания по итогам первого квартала текущего года.

Глава государства отметил, что все освобожденные районы Азербайджана объединены электросетями со всеми другими районами, поэтому производимая там электроэнергия будет поступать в общую энергосистему страны.

"Я считаю, что это для предпринимателей было бы очень выгодно (принять участие в финансировании этих проектов - ИФ)", - сказал глава государства.

В тоже время президент подчеркнул, что многие иностранные компании обращаются с предложениями по строительству ветряных электростанций в Кяльбаджаре.

"Если это интересно иностранным компаниям, значит, здесь есть прибыль. Можно привлечь местные компании или же совместно с иностранными. В Джабраильском и Зангиланском районах большой потенциал солнечной электроэнергии. Мы должны всем этим эффективно воспользоваться, должны увеличить долю возобновляемой энергии в общем балансе и довести до 30%, может в дальнейшем и больше. Это позволит сэкономить природный газ и по нынешним высоким ценам экспортировать", - сказал Алиев.

Глава государства также отметил, что в 2022 году необходимо ускорить строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы". "Сейчас ведутся переговоры с Ираном, и считаю, что необходимо ускорить переговорный процесс, чтобы в скором времени прийти к согласию по этому вопросу. Потенциал этих станций очень высок -240 МВт и после завершения их строительства половина мощностей достанется нам", - сказал Алиев.

Президент также сообщил, то ведутся переговоры с компанией ВР по строительству солнечной электростанции в Джабраиле. "Надеюсь, что в ближайшее время будет достигнута договоренность, так как у этой станции в будущем большой потенциал", - сказал президент.

"В целом потенциал освобожденных территорий составляет 9 тыс. МВт и мы получаем много предложений от ведущих иностранных компаний. Если учесть, что у нас существуют линии электропередач с соседними государствами, и потенциал экспорта растет, то здесь получается уникальный потенциал", - заключил Алиев.

Б.Рустамбеков