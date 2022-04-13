Глава спецслужб Украины подтверждает задержание Медведчука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в телеграм-канале этой спецслужбы подтвердил факт задержания депутата парламента, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. Глава СБУ заявил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудниками Службы безопасности. Ранее в телеграм-канале Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках.

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