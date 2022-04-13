Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8495 RUR   0.0205 GBR   2.2145 TRY   0.1159

Цена на нефть

11.04 $/bbl +/- WTI 94.29 -3.97 Brent 98.48 -4.30

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.04.2022 00:16

Глава спецслужб Украины подтверждает задержание Медведчука

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в телеграм-канале этой спецслужбы подтвердил факт задержания депутата парламента, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

Глава СБУ заявил, что операция по задержанию Медведчука была проведена по поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудниками Службы безопасности.

Ранее в телеграм-канале Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СПЕЦСЛУЖБЫ, МЕДВЕДЧУК


Похожие новости


Зеленский снял с постов двух замов главы СБУ В спецслужбах стран-членов НАТО считают, что Россия не стремится к отделению Донбасса от Украины - СМИ Украина не будет участвовать в заседании совета руководителей спецслужб СНГ в Минске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az