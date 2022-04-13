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АПК 13.04.2022 11:13

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 13 апреля повышена до $101,4 с $96,1 за т

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 13 апреля повышена до $101,4 с $96,1 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень сохранится на прежнем уровне - $75,4 за тонну, на кукурузу - повысится до $70,6 с $65,8 за тонну.

Эти пошлины будут действовать по 19 апреля.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $344,9 за тонну ($337,3 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $292,8 ($292,8), на кукурузу - $285,9 ($279) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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