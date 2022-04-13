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ТЭК 13.04.2022 11:51

Цены на бензин и дизель в США летом достигнут пика с 2014г - власти

Цены на бензин и дизтопливо этим летом в США будут рекордными с 2014 года, пишет Управление энергетической информации Минэнерго (EIA) в ежемесячном отчете.

Так, цены на бензин ожидаются на среднем уровне $3,84 за галлон (3,7 литра) против $3,06 летом прошлого года, а цены на дизель - $4,57 за галлон по сравнению с $3,28 прошлым летом.

"В пересчете на инфляцию цены на бензин и дизель этим летом будут самыми высокими с лета 2014 года", - говорится в отчете.

EIA также прогнозирует, что потребление бензина летом вырастет на 0,8% - до 9,2 млн б/с, но останется меньше допандемийного уровня лета 2019 года. "В результате мы оцениваем, что среднее домохозяйство США потратит на бензин в 2022 году $2945, что в реальном выражении на $455 (18%) больше, чем в 2021 году", - говорится в документе.

Потребление дизельного топлива, как ожидается, тоже вырастет, и почти сравняется с уровнем лета 2019 года.

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