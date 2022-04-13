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СНГ 13.04.2022 12:36

Вопросы создания воздушно-космической обороны прорабатываются в рамках СНГ

Страны СНГ проводят адаптацию объединенной системы ПВО к решению задач воздушно-космической обороны, заявил в среду заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

"В целях реализации основных направлений адаптации проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы сотрудничества, по созданию единых (объединенных) региональных систем ПВО, осуществляется практическая реализация соглашений о создании единых (объединенных) систем ПВО в регионах коллективной безопасности, военно-техническое сотрудничество, проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - сказал он.

Также, по словам Грехова, "идет научная проработка правовых, организационных, военно-технических и иных вопросов создания воздушно-космической обороны стран СНГ".

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

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