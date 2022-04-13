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Карабах 13.04.2022 11:25

Желдорогу Барда-Агдам планируется ввести в строй в 2023г - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах завершить в 2022 году реализацию ряда транспортных и инфраструктурных проектов в Восточном Зангезуре и Карабахе.

«В этом году планируется ввести в эксплуатацию новую альтернативную дорогу в обход Лачина. Эта дорога очень важна, и мы должны сдать ее в этом году. Среди дорог, которые будут сданы в эксплуатацию в этом году: Физули-Гадрут, Губадлы - село Эйвазлы и другие дороги», - сказал Алиев на совещании, посвященного итогам первого квартала.

Президент также отметил, что будет продолжено строительство военных дорог в Кельбаджарском и Лачинском районах: «Только в прошлом году было построено около 700 км дорог в местах, где дорог никогда не было в истории. То есть эти дороги проложены до азербайджано-армянской границы».

Алиев также коснулся других инфраструктурных проектов в Карабахе, отметив продолжение строительства железной дороги Барда-Агдам в текущем году. «Вероятно, она будет введена в эксплуатацию в следующем году. В то же время в Агдаме и Физули должны быть построены железные дороги и железнодорожные станции. Проекты должны быть представлены и рассмотрены соответствующими органами и представлены мне», - подчеркнул Алиев.

Вместе с тем президент заявил, что готовы 60 км из 100-километровой железной дороги Горадиз-Агбанд.

Президент заявил, что к реализации готовится проект строительства дороги (автомобильной –ИФ) через Иран в Нахчыван с выходом на мировые рынки. «Надеюсь, что в ближайшее время состоится церемония закладки фундамента, и таким образом будет открыт новый международный транспортный коридор», - сказал Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ТРАНСПОРТ


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