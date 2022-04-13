Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 100.60 +6.31 Brent 104.64 +6.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 13.04.2022 11:39

Глава МИД Азербайджана: важно, что Ереван принял базовые принципы по мирному договору, предложенные Баку

Обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли конструктивно, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В целом обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли конструктивно (телефонный разговор министров состоялся 11 апреля – ИФ). При этом процесс нормализации отношений, безусловно, требует времени и последующих шагов», - сказал Байрамов журналистам в среду.

Байрамов назвал важным принятие Ереваном пяти основных принципов по мирному договору, предложенных Азербайджаном.

«Cчитаем первым и важным шагом тот факт, что Армения приняла пять основных пунктов, предложенных Азербайджаном. В течении последних лет Азербайджан ведет работу и призывает Армению к нормализации отношений. В связи с этим Азербайджан предложил пять базовых пунктов, которые основаны на международном праве и реализация которых также выгодна Армении», - добавил министр.

Как сообщалось ранее, эти 5 базовых принципов включают: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также от иных действий, несовместимых с целями Устава ООН; проведение делимитации и демаркации государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортных и иных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан всегда открыт к переговорам по нормализации отношений с Арменией - Байрамов Армения нарушает пункты трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД Азербайджана Азербайджан выступает за развитие добрососедских отношений в регионе - глава МИД Завершение конфликта между Баку и Ереваном открывает новые возможности для развития региона - Байрамов Байрамов: Действия Армении по выполнению гуманитарных обязательств оцениваем, как нулевые Работы по прокладке Зангезурского коридора выполнены на 24% – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az