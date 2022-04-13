Глава МИД Азербайджана: важно, что Ереван принял базовые принципы по мирному договору, предложенные Баку

Обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли конструктивно, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«В целом обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном прошли конструктивно (телефонный разговор министров состоялся 11 апреля – ИФ). При этом процесс нормализации отношений, безусловно, требует времени и последующих шагов», - сказал Байрамов журналистам в среду.
Байрамов назвал важным принятие Ереваном пяти основных принципов по мирному договору, предложенных Азербайджаном.
«Cчитаем первым и важным шагом тот факт, что Армения приняла пять основных пунктов, предложенных Азербайджаном. В течении последних лет Азербайджан ведет работу и призывает Армению к нормализации отношений. В связи с этим Азербайджан предложил пять базовых пунктов, которые основаны на международном праве и реализация которых также выгодна Армении», - добавил министр.
Как сообщалось ранее, эти 5 базовых принципов включают: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять подобные претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности друг друга, а также от иных действий, несовместимых с целями Устава ООН; проведение делимитации и демаркации государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортных и иных коммуникаций, установление других соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.
Э.Шафиев
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