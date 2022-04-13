Пашинян критикует ОДКБ за отсутствие реакции на ситуацию на границе Армении и Азербайджана в мае 2021 года

Реакция ОДКБ на ситуацию на армяно-азербайджанской границе в мае 2021 года является провалом для Организации, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Несомненно, события на участке Сотк-Хознавар (восток Армении, граница с Азербайджаном - ИФ) является провалом ВС и правительства Армении. Но реакция ОДКБ на эти события, считаю, является провалом и для Организации", - сказал Пашинян, выступая в парламенте Армении в среду.

По его словам, ОДКБ до сих пор не принял решения о мониторинге на данном участке, "оправдывая обеспокоенность армянского общества о том, что в решающий для безопасности Армении момент эта Организация ничего не предпримет, оставаясь в статусе наблюдателя". "Но факт в том, что ОДКБ даже в статусе наблюдателя не отреагировал на эту ситуацию", - сказал Пашинян.

Он заявил, что азербайджанские подразделения до сих пор остаются на данном участке. "Они создают реальную угрозу для безопасности Армении. (…) И наша политика - рассмотреть эти вопросы в контексте деятельности армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы", - отметил Пашинян.