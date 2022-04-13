Больше половины британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку из-за скандала с вечеринками

Большинство британских подданных считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку из-за ситуации с проведением вечеринок в нарушение правил "локдауна", свидетельствуют результаты опроса YouGov.
Согласно данным исследования, 57% респондентов заявили, что Джонсон должен покинуть пост премьера страна, тогда как 30% выступают за то, чтобы он продолжал возглавлять британское правительство. Остальные 13% не определились с ответом.
Отмечается, что доля тех, кто выступает за отставку Джонсона, выросла на 10 процентных пунктов с начала марта.
Кроме того, больше половины британцев (57%) заявили, что министр финансов Великобритании Риши Сунак также должен оставить свой пост из-за скандала с вечеринками.
Опрос проводился 12 апреля. В нем приняли участие около 2,4 тыс. человек.
Накануне сообщалось, что Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака уведомили, что им будут выписаны штрафы за нарушение правил карантина. Джонсон также попросил прощения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время строгого карантина, введенного в Лондоне в рамках мер по борьбе с COVID-19.
Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.
Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".
История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.
Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг
В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев
Глава МИД Азербайджана: важно, что Ереван принял базовые принципы по мирному договору, предложенные Баку
Капвложения в экономику Азербайджана в I квартале сократились на 9,5%, в ненефтяной сектор – выросли на 10%
Украина вышла из отопительного сезона с 9 млрд куб. м газа и 1 млн т угля - премьер
МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в марте сделку на 159%, рынок недосчитался 1,5 млн б/с
Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире падают третью неделю подряд - ВОЗ
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 500 млн - университет Хопкинса
При стрельбе на одной из станций метро в Нью-Йорке ранения получили не менее 13 человек
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Новое совместное предприятие компании EnerMech с Oil & Gas Proserv в Азербайджане заключило контракты с операторами стоимостью 3 млн. долларов США
Yelo Bank принял участие в акции по посадке деревьев
AccessBank присоединился к общереспубликанскому марафону по озеленению
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ