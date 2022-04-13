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Дальнее зарубежье 13.04.2022 11:52

Больше половины британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку из-за скандала с вечеринками

Большинство британских подданных считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен уйти в отставку из-за ситуации с проведением вечеринок в нарушение правил "локдауна", свидетельствуют результаты опроса YouGov.

Согласно данным исследования, 57% респондентов заявили, что Джонсон должен покинуть пост премьера страна, тогда как 30% выступают за то, чтобы он продолжал возглавлять британское правительство. Остальные 13% не определились с ответом.

Отмечается, что доля тех, кто выступает за отставку Джонсона, выросла на 10 процентных пунктов с начала марта.

Кроме того, больше половины британцев (57%) заявили, что министр финансов Великобритании Риши Сунак также должен оставить свой пост из-за скандала с вечеринками.

Опрос проводился 12 апреля. В нем приняли участие около 2,4 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что Джонсона, его супругу Кэрри и министра финансов Риши Сунака уведомили, что им будут выписаны штрафы за нарушение правил карантина. Джонсон также попросил прощения за проведение вечеринок на Даунинг-стрит во время строгого карантина, введенного в Лондоне в рамках мер по борьбе с COVID-19.

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом локдауне. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции была организована еще одна вечеринка. Премьер попросил прощения в парламенте за участие в ней, заявив, что не разобрался в ситуации и поначалу полагал, что это "рабочее мероприятие".

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании, она поставила под сомнение политическое будущее Джонсона.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ОТСТАВКА, ОПРОС


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