Азербайджан с начала 2022г экспортировал в Европу 2,9 млрд кубометров газа –Шахбазов

Азербайджан с начала 2022 года экспортировал в Европу 2,9 млрд кубометров газа, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«В этом году Азербайджан поставил в Европу 2,9 млрд кубометров газа. С момента ввода в эксплуатацию TAP объем поставок азербайджанского газа в Европу превысил 11 млрд кубометров», - написал Шахбазов в своем микроблоге в Twitter.
По прогнозам Минэнерго Азербайджана, в 2022 году экспорт азербайджанского газа в Турцию по «Южному газовому коридору» составит 8,2 млрд кубометров, в Европу – 9,1 млрд кубометров.
В 2021 году Азербайджан экспортировал 19,2 млрд кубометров газа. При этом, объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года составил до 8,2 млрд кубометров. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, остальное - в Грецию и Болгарию.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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