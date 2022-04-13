МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в марте сделку на 159%, рынок недосчитался 1,5 млн б/с

Страны ОПЕК+ в марте исполнили сделку по ограничению добычи на 159%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 57%, а страны, не входящие в организацию, - на 62%, подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).
Таким образом, на рынок в марте не поступило 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) нефти по сравнению с планом.
"Этот разрыв - самый большой с тех пор, как ОПЕК+ ввел рекордные сокращения в мае 2020 года - будет увеличиваться еще больше, поскольку многие страны не могут идти в ногу с растущими целями из-за нехватки мощностей, технических проблем, а в случае России - из-за санкций", - говорится в отчете.
Предложение нефти из России в феврале снизилось на 50 тыс. б/с - до 10 млн б/с, при этом сделка была перевыполнена на 49% (в феврале - 23%).
Добыча нефти в Казахстане в феврале снизилась до 1,6 млн б/с (исполнение сделки на 106%), в Азербайджане выросла до 0,58 млн б/с.
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