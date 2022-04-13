В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время готовится проект строительства отеля в Кяльбаджарском районе – в районе целебного минерального источника «Истису».
«Санаторий и источники воды были полностью разрушены (во время армянской оккупации района – ИФ). Поэтому я принял решение построить там новую, современную гостиницу. В настоящее время готовится проект отеля примерно на 150-160 мест. (…) При этом я уверен, что, как говорится, мы восстановим эту историческую справедливость и создадим международный курорт», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам первого квартала.
Президент также отметил, что в Кяльбяджарском районе должно начаться производство лечебно-питьевой воды.
Алиев добавил, что в текущем году на освобожденных территориях должно быть завершено строительство трех школ - №1 в Агдаме, в Джабраиле и в Шуше. Все три школы рассчитаны на 960 мест.
Помимо этого, в Карабахе строятся четыре больницы. «В этом году будет сдана в эксплуатацию больница в Шуше, начато строительство больниц на 210 коек в Агдаме и больниц на 180 коек в Физули. В ближайшее время в Джабраиле будет заложен фундамент больницы», - подчеркнул азербайджанский лидер.
Президент отметил, что в ближайшее время в Шуше начнется строительство новой мечети, место для нее уже выбрано, фундамент заложен. «Заложен фундамент новой телебашни в Шуше и в ближайшем будущем будет представлен проект. Также выбрано место для строительства нового пятизвездочного отеля в Шуше», сказал Алиев.
Х.Насирзаде
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