Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире падают третью неделю подряд - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю упала на 24%, смертность - на 18%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 4 по 10 апреля заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах. Наибольшее падение числа случаев заражения наблюдалось в Европе и в регионе западной части Тихого океана (на 26% в обоих регионах), а также в Африке (на 17%).
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 7,2 млн случаев заболевания COVID-19.
В бюллетене отмечается, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия по тестированию на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.
Количество смертей от коронавируса также уменьшилось во всех регионах. Наибольшее падение смертности было зафиксировано в Африке (на 40%), регионе западной части Тихого океана (на 21%) и в Америке (на 19%).
В общей сложности за неделю было зафиксировано около 22 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.
За весь период пандемии в мире было выявлено около 500 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,1 млн смертей от последствий заболевания.
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