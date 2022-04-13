Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг

Азербайджан представит в ООН очередной, четвертый, добровольный отчет по устойчивому развитию в 2023 или 2024 году, сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.
По данным Минэкономики, накануне состоялось заседание совместного координационного комитета по исполнению «Рамочного документа о сотрудничестве по устойчивому развитию на 2021-2025гг».
Выступая на заседании Алиев отметил, что Азербайджан является первой страной, которая представила в ООН три добровольных национальных отчета в ООН по устойчивому развитию. Следующий отчет планируется представить в 2023 или 2024 году.
Алиев также сообщил, что уже подготовлена «Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы» и в ближайшее время будет утверждена.
Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года, второй – в 2019 году, третий – в 2021 году.
Б.Рустамбеков
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