Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг

Азербайджан представит в ООН очередной, четвертый, добровольный отчет по устойчивому развитию в 2023 или 2024 году, сообщил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

По данным Минэкономики, накануне состоялось заседание совместного координационного комитета по исполнению «Рамочного документа о сотрудничестве по устойчивому развитию на 2021-2025гг».

Выступая на заседании Алиев отметил, что Азербайджан является первой страной, которая представила в ООН три добровольных национальных отчета в ООН по устойчивому развитию. Следующий отчет планируется представить в 2023 или 2024 году.

Алиев также сообщил, что уже подготовлена «Стратегия социально-экономического развития на 2022-2026 годы» и в ближайшее время будет утверждена.

Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года, второй – в 2019 году, третий – в 2021 году.

Б.Рустамбеков