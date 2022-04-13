В Шанхае из-под медицинского наблюдения по COVID-19 выпустили около 6 тыс. человек

В Шанхае, несмотря на сохранение локдауна, выпустили около 6 тыс. человек, которые находились в под медицинским наблюдением для предотвращения распространения коронавируса COVID-19, сообщает в среду агентство Associated Press.
В учреждения, где осуществляется медицинское наблюдение за гражданами, попадают те, кто сдал положительный тест на коронавирус или находился в тесном контакте с человеком, сдавшим такой тест. В центрах, которые находятся в сборных зданиях, спортивных или выставочных залах, жители города обязаны провести как минимум неделю, чтобы ограничить распространение заболевания.
Также во вторник около 6,6 млн человек разрешили покидать свои дома, однако некоторые из них не смогут выходить за пределы районов проживания. При этом власти Шанхая предупреждают, что вспышку заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" еще не удалось взять под контроль, поэтому многие жители продолжают находиться на изоляции.
В среду в городе было выявлено более 26 тыс. новых случаев заболевания, при этом симптомы COVID-19 наблюдались почти у 2,2 тыс. человек. В Китае выявленные случаи заражения коронавирусом без симптомов не считаются подтвержденными случаями заболевания.
Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. При этом в городе возникла проблема с доставкой продовольствия конечным потребителям, поскольку в 25-миллионном городе насчитывалось всего 11 тыс. курьеров.
Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.
За весь период пандемии в Китае было выявлено около 168 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.
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