Ontario Power Generation поможет Эстонии в проекте создания малых АЭС

Представители эстонской компании Fermi Energia, созданной для разработки проекта модульных ядерных реакторов нового поколения, и канадской Laurentis Energy Partners подписали в Оттаве соглашение о сотрудничестве с целью разработки программы строительства в Эстонии малых АЭС.
"На конференции Канадской ядерной ассоциации компания Laurentis Energy Partners объявила, что будет сотрудничать с эстонской энергетической компанией Fermi Energia для поддержки ее разработки малых модульных реакторов (ММР) в Эстонии", - говорится в пресс-релизе канадской компании.
Большую часть электроэнергии Эстония производит из горючего сланца, импортирует атомную и гидроэнергию из соседних стран. С 2019 года Fermi Energia изучает возможности ввода в эксплуатацию малого модульного реактора для обеспечения стабильного, чистого и надежного электроснабжения.
Laurentis Energy Partners, дочерняя структура канадской корпорации Ontario Power Generation (OPG), предоставляет различные услуги, связанные с малыми атомными реакторами, в числе которых предварительные исследования, планирование и строительство, ввод в эксплуатацию и оперирование АЭС.
В сообщении Fermi Energia говорится, что канадский проект BWRX-300 является наиболее вероятной технологией, которую Fermi Energia рассматривает для применения в Эстонии.
"OPG является признанным экспертом в области атомной энергетики. Их решение построить первый в своем классе малый реактор GE Hitachi BWRX-300 на площадке АЭС Дарлингтон делает BWRX-300 ведущей технологией в мире среди проектов ММР", - сказал генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс.
По его словам, компании будут сотрудничать s с целью разработки программы, "которая станет основой для успешного лицензирования и финансирования возведения нескольких малых ядерных реакторов, чтобы обеспечить выработку доступной электроэнергии c целью обеспечения энергетической независимости и декарбонизации Эстонии и других стран Балтии".
Как отметил в свою очередь вице-президент Laurentis Джейсон Ван Варт, его компания "будет рада поработать с Fermi Energia, чтобы предоставить Эстонии возможность уверенно внедрить малые модульные реакторы в свой энергетический портфель".
Малые реакторы имеют электрическую мощность до 300 МВт, компоненты могут быть изготовлены на обычном небольшом заводе, На строительство ММР требуется меньше времени и материалов.
На сайте Fermi Energia говорится: "Основателей компании объединяет убеждение, что для достижения целей по сокращению выбросов углерода энергетический портфель страны должен включать управляемую форму безуглеродной энергии, не требующую субсидирования. Из-за отсутствия горных рек этой энергией в Эстонии может быть только атомная энергия".
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