Эксперты ждут рекордную в Германии инфляцию за 40 лет

Германия может столкнуться с самыми высокими темпами роста инфляции за несколько десятилетий, следует из доклада, подготовленного группой институтов по экономическим исследованиям, включая Ifo.
Эксперты институтов составили два сценария развития экономики Германии на фоне высокого уровня неопределенности относительно поставок энергоресурсов из России. Базовый сценарий предусматривает сохранение поставок газа и отсутствие дальнейшей эскалации негативного воздействия на экономику в связи с ситуацией в Украине. Негативный сценарий предусматривает резкое прекращение поставок российских энергоресурсов.
В соответствии с базовым сценарием, ВВП Германии в 2022 году вырастет на 2,7%, а с негативным - на 1,9%. При этом ранее эксперты прогнозировали, что рост экономики в 2022 году составит 4,8%.
В 2023 году прогнозируется рост на 3,1% в случае базового сценария и сокращение на 2,2% в случае негативного.
Инфляция прогнозируется на уровне 6,1% в 2022 году, что станет максимумом за 40 лет. Однако в случае прекращения поставок энергоресурсов она может достигнуть 7,3%, что станет рекордом для Германии за послевоенную историю.
Между тем эксперты отмечают, что совокупные потери экономики в 2022 и 2023 годах в связи с приостановкой поставок из России, вероятно, составят около 220 млрд евро, что соответствует более 6,5% годового ВВП.
"Если прекратятся поставки газа, то германская экономика войдет в резкую рецессию", - отметил вице-президент и директор по исследованиям бизнес-циклов института Kiel Institute for the World Economy Стефан Кутс.
"Потрясения, связанные с войной на Украине, оказывают давление на экономическую активность как со стороны предложения, так и со стороны спроса", - добавил эксперт.
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