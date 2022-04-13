В ЕС заявили о выходе на финишную прямую в вопросе возобновления действия СВПД

Стороны переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приблизились к заключению соответствующего соглашения, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.
"Мы находимся на последней прямой перед заключением соглашения (...) Мы очень близки к соглашению, - сказала Массрали в среду на брифинге в Брюсселе. - Но остаётся еще урегулировать несколько пунктов. И мы, конечно, хотели бы постараться урегулировать их как можно скорее".
Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных антииранских санкций.
Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.
Рустамов назначен советником премьера Азербайджана
Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг
В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев
Доходы госбюджета Азербайджана в I квартале выросли на 22%
Новый резидент СХПП вложит 10 млн манатов в создание Центра исследования
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек
Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане
Christie`s выставит на аукцион один из крупнейших бриллиантов в мире – «Красный крест»
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания
Бакинский стартап «Glorri» стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ