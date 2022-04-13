В ЕС заявили о выходе на финишную прямую в вопросе возобновления действия СВПД

Стороны переговоров о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приблизились к заключению соответствующего соглашения, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Мы находимся на последней прямой перед заключением соглашения (...) Мы очень близки к соглашению, - сказала Массрали в среду на брифинге в Брюсселе. - Но остаётся еще урегулировать несколько пунктов. И мы, конечно, хотели бы постараться урегулировать их как можно скорее".

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.