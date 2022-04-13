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Дальнее зарубежье 13.04.2022 16:25

Финляндия в ближайшие недели примет решение по вопросу о членстве в НАТО

Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей вступать в НАТО, заявила в среду финский премьер-министр Санна Марин.

"Решение по НАТО будет принято в течение нескольких недель", - приводит агентство Bloomberg слова премьера Финляндии.

Марин добавила, что не видит необходимости в том, чтобы решение Финляндии по НАТО принималось одновременно со Швецией. При этом, по ее словам, она бы хотела, чтобы обе страны "сделали одинаковый выбор".

Ранее The Times со ссылкой на официальные лица США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом.

По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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