Великобритания с четверга запретит импорт железа и стали из РФ - глава МИД

Великобритания намерена 14 апреля ввести ограничительные меры на импорт стали и железа из России, а также - на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, говорится в заявлении, распространенном британским правительством.
"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин", - заявила глава МИД страны Лиз Трасс.
В заявлении отмечается, что соответствующее предложение в четверг будет передано на рассмотрение британского парламента. Оно также предусматривает запрет на экспорт в РФ "квантовых технологий, современных материалов, предметов роскоши".
Рустамов назначен советником премьера Азербайджана
Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг
В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев
Доходы госбюджета Азербайджана в I квартале выросли на 22%
Новый резидент СХПП вложит 10 млн манатов в создание Центра исследования
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек
Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане
Christie`s выставит на аукцион один из крупнейших бриллиантов в мире – «Красный крест»
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания
Бакинский стартап «Glorri» стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ