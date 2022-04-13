Великобритания с четверга запретит импорт железа и стали из РФ - глава МИД

Великобритания намерена 14 апреля ввести ограничительные меры на импорт стали и железа из России, а также - на экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, говорится в заявлении, распространенном британским правительством.

"С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российских железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и усовершенствованных материалов, в которых чрезвычайно нуждается Путин", - заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

В заявлении отмечается, что соответствующее предложение в четверг будет передано на рассмотрение британского парламента. Оно также предусматривает запрет на экспорт в РФ "квантовых технологий, современных материалов, предметов роскоши".