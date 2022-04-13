Нейтральный уровень ставки в США не поможет снизить инфляцию - глава ФРБ Сент-Луиса

Умеренное повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) не поможет сдержать рекордную инфляцию, предупредил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард.
"Это такая фантазия в текущей политике центробанков, - сказал Баллард в интервью Financial Times. - Нейтральный уровень ставки не оказывает понижательного давления на инфляцию, он просто перестает оказывать на нее повышательное давление".
Федрезерв в целом считает нейтральным уровень ставки в районе 2,4%. При таком значении ставки денежно-кредитная политика не стимулирует экономический рост и не ограничивает его.
"Нам нужно оказать понижательное давление на устойчивый компонент инфляции, - добавил Баллард, один из главных "ястребов" Федрезерва и голосующий член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году. - Достижения нейтрального уровня будет недостаточно, поскольку некоторые компоненты инфляции могут естественным образом замедлиться, а некоторые - нет".
Ранее Баллард неоднократно говорил, что считает оправданным подъем ставки до 3% к концу года с текущих 0,25-0,5%.
В марте Федрезерв повысил ключевую ставку впервые с 2018 года, и, как показал обнародованный на минувшей неделе протокол того заседания, многие руководители склонялись к подъему ставки сразу на 50 базисных пунктов, однако проголосовал за этот вариант только Баллард. Рынок ожидает, что ставка будет повышена на 50 б.п. на одном или нескольких грядущих заседаниях.
Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте взлетели на 8,5% в годовом выражении, максимальными темпами с декабря 1981 года. Тем временем цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,3% к февралю, минимальными темпами за полгода, после роста на 0,5% месяцем ранее.
Член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард во вторник с осторожным оптимизмом отреагировала на снижение базовой инфляции, но Баллард придерживается иного мнения.
"Этот отчет (об инфляции) только подчеркивает, что Федрезерв отстает от тренда и ему нужно действовать", - сказал он. В обратном случае центробанк рискует утратить доверие рынка, добавил Баллард.
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