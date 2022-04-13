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Регион 13.04.2022 18:41

Парламентская делегация Грузии собирается на Украину на фоне обострения двусторонних отношений

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подтвердил в среду в беседе со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком визит парламентской делегации в Киев в ближайшее время.

"Сегодня у меня была коммуникация со своим украинским коллегой, и я подтвердил готовность вместе с парламентской делегацией в самое ближайшее время посетить Украину", - говорится в заявлении Папуашвили, распространенном в соцсетях.

"Еще раз повторю, что поддержка Украины и украинского народа - наш человеческий и исторический долг, который мы обязательно выполним", - сказал он.

В настоящее время в грузинском парламенте обсуждается вопрос о составе делегации, в которую желают войти представители всех оппозиционных фракций.

Отношения между Тбилиси и Киевом обострились после начала российской военной операции на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский 1 марта отозвал посла из Тбилиси, мотивировав свое решение позицией грузинского правительства, которое отказалось ввести санкции против России и препятствовало отправке грузинских добровольцев на Украину.

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