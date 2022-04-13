Канцлер ФРГ пока не планирует посещать Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что пока не планирует посещать Украину, поскольку он был в Киеве незадолго до 24 февраля, и он очень часто говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нет такого главы государства или правительства, с которым я общался бы активнее", - сказал Шольц в среду в интервью радиостанции rbb24 Inforadio.

Шольц счел "раздражающим" тот факт, что президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не захотели видеть в Киеве, об этом накануне в Варшаве сообщил сам Штайнмайер.

"Было бы хорошо его принять", - сказал Шольц.