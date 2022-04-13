В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 16 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 305, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 36 случаев.

За сутки скончался один человек. Это первый летальный исход за последние шесть дней. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 704, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 782 тыс. 416 человек (+ 41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 185 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 343 тестов на коронавирус против 4 тыс. 775 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 755 тыс. 203 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков