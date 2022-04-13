Совет ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро

Совет ЕС объявил в среду, что согласовал третий транш помощи Украине в 500 млн евро, увеличив ее тем самым до 1,5 млрд евро.
"С этими новыми дополнительными 500 млн евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд евро на поддержку поставок военного снаряжения для вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС. Следующие недели будут решающими. (...) крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население...", - заявил инициатор этого дополнительного финансирования глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В коммюнике совета сообщается, что в рамках согласованных мер будут финансироваться как поставки странами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, так и летального снаряжения в оборонительных целях.
Срок действия этих мер помощи продлевается на год.
Предыдущие меры помощи, напоминается в сообщении Совета ЕС, были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.
Рустамов назначен советником премьера Азербайджана
Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг
В Кяльбяджаре будет построен отель на 160 мест, в Шуше планируется построить 5-звездочный отель – Алиев
Доходы госбюджета Азербайджана в I квартале выросли на 22%
Новый резидент СХПП вложит 10 млн манатов в создание Центра исследования
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек
Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане
Christie`s выставит на аукцион один из крупнейших бриллиантов в мире – «Красный крест»
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания
Бакинский стартап «Glorri» стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ