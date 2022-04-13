Совет ЕС одобрил увеличение военной помощи Украине до 1,5 млрд евро

Совет ЕС объявил в среду, что согласовал третий транш помощи Украине в 500 млн евро, увеличив ее тем самым до 1,5 млрд евро.

"С этими новыми дополнительными 500 млн евро ЕС выделил в общей сложности 1,5 млрд евро на поддержку поставок военного снаряжения для вооруженных сил Украины государствами-членами ЕС. Следующие недели будут решающими. (...) крайне важно, чтобы мы продолжали и наращивали нашу военную поддержку Украине, чтобы защитить ее территорию и население...", - заявил инициатор этого дополнительного финансирования глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В коммюнике совета сообщается, что в рамках согласованных мер будут финансироваться как поставки странами ЕС средств индивидуальной защиты, аптечек и топлива, так и летального снаряжения в оборонительных целях.

Срок действия этих мер помощи продлевается на год.

Предыдущие меры помощи, напоминается в сообщении Совета ЕС, были согласованы 28 февраля и 23 марта 2022 года.