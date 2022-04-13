Путин проведет совещание по ситуации в нефтегазовом секторе

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание, касающееся ситуации в нефтегазовом секторе, с докладом на нем выступит вице-премьер Александр Новак.

"Президент продолжит работать по отраслям, серии отраслевых совещаний будут продолжены. Завтра у него запланировано совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что ожидается вступительное слово президента, а также заключительное. "Будет профильный доклад Новака - вице-премьера и также ряд других выступлений в закрытом режиме", - сказал пресс-секретарь главы государства.