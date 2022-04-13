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ТЭК 13.04.2022 16:55

Путин проведет совещание по ситуации в нефтегазовом секторе

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание, касающееся ситуации в нефтегазовом секторе, с докладом на нем выступит вице-премьер Александр Новак.

"Президент продолжит работать по отраслям, серии отраслевых совещаний будут продолжены. Завтра у него запланировано совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он сообщил, что ожидается вступительное слово президента, а также заключительное. "Будет профильный доклад Новака - вице-премьера и также ряд других выступлений в закрытом режиме", - сказал пресс-секретарь главы государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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