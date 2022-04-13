МВД Казахстана заявляет о привлечении к уголовной ответственности более 1 тыс. человек за преступления в ходе январских беспорядков

Более 1 тыс. участников январских беспорядков в Казахстане в январе этого года задержаны и привлечены к уголовной ответственности, у них изъято свыше 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, сообщает МВД Казахстана.
"Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 лиц, в том числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января", - говорится в распространенной в среду информации МВД Казахстана.
Баку и Берлин обсудили перспективы сотрудничества
Рустамов назначен советником премьера Азербайджана
Азербайджан представит в ООН очередной отчет по устойчивому развитию в 2023-2024гг
Цены на нефть продолжили рост после данных об увеличении запасов в США
Запасы нефти в США выросли на 9,38 млн баррелей за неделю
Ontario Power Generation поможет Эстонии в проекте создания малых АЭС
В Азербайджане за сутки коронавирус выявлен всего у 16 человек
Азербайджан в конце апреля будет представлен на туристической выставке в Казахстане
Christie`s выставит на аукцион один из крупнейших бриллиантов в мире – «Красный крест»
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Nar представил обновленный центр продаж и обслуживания
Бакинский стартап «Glorri» стал победителем варшавского этапа V4-Azerbaijan Tech-Bridge! Теперь зовет Прага!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ