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СНГ 13.04.2022 19:15

МВД Казахстана заявляет о привлечении к уголовной ответственности более 1 тыс. человек за преступления в ходе январских беспорядков

Более 1 тыс. участников январских беспорядков в Казахстане в январе этого года задержаны и привлечены к уголовной ответственности, у них изъято свыше 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, сообщает МВД Казахстана.

"Министерством внутренних дел в ходе проведенных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий на территории городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей задержано и привлекается к уголовной ответственности более 1000 лиц, в том числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января", - говорится в распространенной в среду информации МВД Казахстана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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