Швейцария присоединяется к очередному пакету антироссийских санкций ЕС

Власти Швейцарии объявили в среду о решении присоединиться к пакету санкций, принятому ранее в апреле ЕС в отношении России и Белоруссии.

"13 апреля Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к новым мерам, разработанным ЕС в отношении РФ и Белоруссии", - говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

В нем отмечается, что это решение не распространяется на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России на практике и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию.

На прошлой неделе ЕС опубликовал пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии. Под новые европейские санкции подпали более 200 физлиц и 18 организаций, среди которых были предприниматели ЛНР и ДНР, а также члены семей лиц, которые уже находились под санкциями. Также введены санкции против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине.

Также ЕС решил запретить импорт из РФ некоторых типов древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, спиртных напитков, икры и ввести ограничения на экспорт в РФ квантовых компьютеров и передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта, судов.

Помимо прочего, пятым пакетом санкций против России предусмотрено эмбарго на поставки в ЕС угля и других видов твёрдого топлива из РФ в ЕС, которое начнет действовать с 10 августа 2022 года, запрет на импорт хлористого калия из Белоруссии через Россию, запрет на доступ судов РФ в порты стран ЕС и запрет на доступ на свою территорию дорожного транспорта из РФ и Белоруссии.