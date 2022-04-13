Новый резидент СХПП вложит 10 млн манатов в создание Центра исследования

ООО «4MAPS Bilgi Teknolojileri» получило статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Компания создаст на территории 1,5 га Центр исследования и развития и службы картографии и навигации. Инвестиции в проект составят 10 млн манатов. Планируется открытие 750 новых рабочих мест.

ООО «4MAPS Bilgi Teknolojileri» стало 26 резидентом СХПП.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Резидентами парка являются 26 компаний. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков