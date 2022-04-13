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Макроэкономика 13.04.2022 17:26

Доходы госбюджета Азербайджана в I квартале выросли на 22%

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-март 2022 году по оперативным данным составил 1 млрд 380,1 млн манатов или 19,7% к бюджетным доходам за отчетный период, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно данным ведомства, доходы госбюджета Азербайджана составили 7 млрд 9,6 млн манатов (прогноз выполнен на 106,3%). По сравнению с аналогичным периодом 2021 года бюджетные доходы выросли на 1 млрд 273,2 млн манатов или на 22,2%.

В структуре доходов поступления по линии Государственной налоговой службы составили 2 млрд 802,2 млн манатов (123,8% от прогноза, рост по сравнению с I кварталом 2021г на 34,4%).

Поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 1 млрд 232 млн манатов (123,7% от прогноза, рост по сравнению с I кварталом 2021г на 30,6%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 2 млрд 757 млн манатов (прогноз исполнен на 86,7%). За отчетный период положительная динамика, наблюдаемая в поступлениях по линии ГНС и ГТК, позволила ГНФАР перечислить на 13,3% меньше предусмотренного.

Остальные доходы были осуществлены по линии других структур и организаций Азербайджана.

Расходы госбюджета за I-ый квартал 2022 год составили 5 млрд 629,5 млн манатов или 99% от прогноза. По сравнению с I кварталом 2021 года расходы увеличились на 1,9%.

Социальные расходы составили 2 млрд 774 млн манатов (рост по сравнению с I кварталом 2021 года на 4,6%) или 49,3% от всех расходов бюджета (рост по сравнению с 2021г на 1,3 процентных пункта).

Текущие расходы госбюджета в январе-марте 2022 года составили 4 млрд 186,5 млн манатов (рост 4,1%), капитальные – 1 млрд 94,2 млн манатов (спад на 1%), на обслуживание госдолга и обязательств – 348,8 млн манат (спад на 12,3%).

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана за первый квартал 2022 года составили 7 млрд 960,3 млн манатов (рост на 14,2%), расходы – 6 млрд 309,1 млн манатов (рост на 6,5%), профицит – 1 млрд 651,2 млн манатов (20,7% к доходам сводного бюджета - ИФ).

Доходы госбюджета Азербайджана на 2022 год утверждены на уровне 26 млрд 816 млн манатов, расходы - 29 млрд 879 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2022 год прогнозируется на уровне 3 млрд 63 млн манатов или 3,5% ВВП.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНФИН, ГОСБЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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