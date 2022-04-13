Ле Пен выступает за стратегическое партнерство РФ и НАТО

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что считает необходимым в будущем налаживать стратегическое партнерство НАТО с Россией.

"Я буду выступать за стратегическое сближение НАТО с Россией", - сказала она в ходе выступления, посвященного внешней политике.

Ле Пен считает, что такая работа будет возможна после завершения конфликта на Украине, "после заключения мирного договора".

По ее словам, такое стратегическое сближение выгодно Франции, Европы и, "возможно, и США".

Она полагает, что такое сближение позволило бы создать противовес развитию отношений Москвы с Пекином.