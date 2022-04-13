Песков: в данный момент контактов на высшем и высоком уровне между РФ и США нет

В данный момент между Россией и США нет контактов на высшем и высоком уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, возможен ли контакт между Россией и США на высшем и высоком уровне для разъяснения позиций Москвы с учетом негативных высказываний американского президента Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Нет, сейчас контактов нет", - сказал Песков.