Баку и Берлин обсудили перспективы сотрудничества

Перспективы сотрудничества Баку и Берлина обсудили в среду заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол Германии Вольфганг Маниг на встрече по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в МИД Азербайджана.
«В ходе встречи было отмечено развитие связей между двумя странами на всех уровнях и состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Халафов с удовлетворением отметил позитивную динамику в экономике и важность продолжения политического диалога между Азербайджаном и Германией.
Коснувшись отношений с Европейским союзом, он подчеркнул важную роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. «В этом смысле отмечено значение рабочих визитов министров иностранных дел и энергетики в Берлин в прошлом месяце с точки зрения обсуждения вопросов двусторонней повестки дня с новым правительством ФРГ», - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Халафов рассказал «о ситуации в регионе после 44-дневной Отечественной войны, взглядах Азербайджана на постконфликтный период, шагах, предпринятых Баку для установления мира в регионе, и положительно оценил понимание Германией новых реалий в регионе».
В свою очередь Маниг подчеркнул, что «Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе». Дипломат подчеркнул важность двусторонних визитов на высоком уровне, а также развития сотрудничества между двумя странами в политике, экономике, сфере безопасности, культуре и других областях. Маниг обратил внимание на то, что посольство придает особое значение деятельности Германской службы академических обменов (DAAD) и центра Гёте в Баку, отметив, что это способствует развитию гуманитарных связей.
Р.Керимов
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