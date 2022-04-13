Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 100.60 +6.31 Brent 104.64 +6.16

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 13.04.2022 20:03

Главы ж/д ведомств Азербайджана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере логистики

Главы железнодорожных ведомств Азербайджана и Казахстана Джавид Гурбанов и Нурлан Сауранбаев подписали в Нур-Султане соглашение о сотрудничестве в области логистики и реализации совместных проектов, сообщили в среду в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Как рассказали в ведомстве, на встрече обсуждалось будущее развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TMTM). «Стороны подчеркнули важность активизации работ по увеличению пропускной способности и сокращению транзитного времени в рамках данного маршрута», - говорится в сообщении.

В АЖД отметили, что объем перевозок по маршруту TMTM за 2021 год составил 586,2 тыс. тонн, контейнерные перевозки - 25,27 тыс. TEU. В январе-марте 2022 года по данному маршруту перевезено 266,3 тыс. тонн грузов, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки составили 5 тыс. 847 TEU, что на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, АЖД


Похожие новости


Buta Airways с 5 апреля начинает выполнение рейсов Баку-Актау-Баку Казахстан и Азербайджан создадут СП для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута Алиев поздравил Токаева с избранием председателем правящей партии "Нур Отан" Асадов пригласил нового премьера Казахстана совершить визит в Азербайджан Посольство Казахстана в Баку готово проконсультировать соотечественников, желающих вернуться на Родину Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az