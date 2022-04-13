Главы ж/д ведомств Азербайджана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере логистики

Главы железнодорожных ведомств Азербайджана и Казахстана Джавид Гурбанов и Нурлан Сауранбаев подписали в Нур-Султане соглашение о сотрудничестве в области логистики и реализации совместных проектов, сообщили в среду в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Как рассказали в ведомстве, на встрече обсуждалось будущее развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (TMTM). «Стороны подчеркнули важность активизации работ по увеличению пропускной способности и сокращению транзитного времени в рамках данного маршрута», - говорится в сообщении.

В АЖД отметили, что объем перевозок по маршруту TMTM за 2021 год составил 586,2 тыс. тонн, контейнерные перевозки - 25,27 тыс. TEU. В январе-марте 2022 года по данному маршруту перевезено 266,3 тыс. тонн грузов, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контейнерные перевозки составили 5 тыс. 847 TEU, что на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Р.Керимов