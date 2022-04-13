Супруга Медведчука призвала Эрдогана помочь освобождению ее мужа

Супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Рейджепу Тайипу Эдрогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа, задержанного украинскими спецслужбами. "Прошу вас, уважаемый господин президент (Турции - ИФ), использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа - Виктора Медведчука", - заявила Марченко в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».