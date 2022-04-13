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СНГ 13.04.2022 20:17

Супруга Медведчука призвала Эрдогана помочь освобождению ее мужа

Супруга украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Рейджепу Тайипу Эдрогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа, задержанного украинскими спецслужбами.

"Прошу вас, уважаемый господин президент (Турции - ИФ), использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа - Виктора Медведчука", - заявила Марченко в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, СУПРУГА


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