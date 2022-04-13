Байден продлит на год режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за России

Президент США Джо Байден принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с политикой РФ, говорится в письме президента к лидерам Конгресса США.

"Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации", - отмечается в документе.

При этом Байден обвинил власти РФ во вмешательстве в выборы в США и в других странах, во враждебной киберактивности, "в использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", в подрыве безопасности стран и регионов важных для безопасности США, в нарушении принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.

Байден добавил, что уведомление о продлении режима чрезвычайной ситуации опубликуют в Федеральном регистре США.

15 апреля 2021 года Байден заявил, что определенные действия РФ можно классифицировать как весьма серьезную угрозу американской безопасности и экономике, в связи с чем, по его словам, издал указ об объявлении чрезвычайной ситуации.