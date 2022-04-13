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ТЭК 13.04.2022 20:55

Запасы нефти в США выросли на 9,38 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 9,38 млн баррелей - до 421,75 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 3,65 млн баррелей и составили 233,14 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,9 млн баррелей, до 111,4 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 416 тыс. баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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