Власти острова Джерси заморозили связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму свыше $7 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, полиция острова, расположенного в проливе Ла-Манш и имеющего репутацию "налоговой гавани", получила ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью российского бизнесмена.

Абрамович, состояние которого оценивается в $13,9 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index, в марте подпал под жесткие санкции со стороны ЕС и Великобритании. Санкции привели к заморозке его активов, включая лондонский футбольный клуб "Челси", будущее которого остается туманным.

Представители бизнесмена не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.