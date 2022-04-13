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Дальнее зарубежье 13.04.2022 23:00

Власти острова Джерси заморозили связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму свыше $7 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, полиция острова, расположенного в проливе Ла-Манш и имеющего репутацию "налоговой гавани", получила ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью российского бизнесмена.

Абрамович, состояние которого оценивается в $13,9 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index, в марте подпал под жесткие санкции со стороны ЕС и Великобритании. Санкции привели к заморозке его активов, включая лондонский футбольный клуб "Челси", будущее которого остается туманным.

Представители бизнесмена не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

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Тэги: ЕВРОПА, РОМАН АБРАМОВИЧ, АКТИВЫ, ЗАМОРОЗКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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