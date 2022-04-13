Власти острова Джерси заморозили связанные с Абрамовичем активы на $7 млрд

Суд острова Джерси принял решение заморозить активы, которые могут иметь отношение к Роману Абрамовичу, на общую сумму свыше $7 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Кроме того, полиция острова, расположенного в проливе Ла-Манш и имеющего репутацию "налоговой гавани", получила ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны с деятельностью российского бизнесмена.
Абрамович, состояние которого оценивается в $13,9 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index, в марте подпал под жесткие санкции со стороны ЕС и Великобритании. Санкции привели к заморозке его активов, включая лондонский футбольный клуб "Челси", будущее которого остается туманным.
Представители бизнесмена не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.
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