Банк Канады повысил ставку сразу на 50 б.п., рекордными темпами за два десятилетия

Банк Канады в среду повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%.
Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков.
Канадский центробанк повысил ставку сразу на 50 б.п. впервые с мая 2000 года, пишет Dow Jones.
Кроме того, Банк Канады 25 апреля начнет сокращать объем активов на своем балансе.
Согласно обновленным прогнозам ЦБ, инфляция в Канаде в 2022 году составит в среднем 5,3%, тогда как ранее ожидалось, что потребительские цены будут расти на 4,2%. Ожидается, что инфляция замедлится до 2,3% в 2023 году и до целевых 2% в 2024 году.
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