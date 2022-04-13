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Дальнее зарубежье 13.04.2022 21:05

Банк Канады повысил ставку сразу на 50 б.п., рекордными темпами за два десятилетия

Банк Канады в среду повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%.

Решение регулятора совпало с ожиданиями аналитиков.

Канадский центробанк повысил ставку сразу на 50 б.п. впервые с мая 2000 года, пишет Dow Jones.

Кроме того, Банк Канады 25 апреля начнет сокращать объем активов на своем балансе.

Согласно обновленным прогнозам ЦБ, инфляция в Канаде в 2022 году составит в среднем 5,3%, тогда как ранее ожидалось, что потребительские цены будут расти на 4,2%. Ожидается, что инфляция замедлится до 2,3% в 2023 году и до целевых 2% в 2024 году.

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Тэги: КАНАДА, ЦБ, СТАВКА, ИНФЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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