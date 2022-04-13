Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,6%

Денежная масса в Украине (агрегат M3) в марте увеличилась на 2,6% - до 2 трлн 83,2 млрд гривен после снижения на 0,8% в феврале, сообщил Национальный банк Украины.
Денежная база (резервные средства) в марте упала на 7,3% - до 733,0 млрд грн. после роста на 14,1% в феврале.
Денежные средства в обращении вне банков (M0) в марте увеличились всего на 0,2% (до 635,9 млрд грн.) после роста на 8,8% в феврале, тогда как резервные деньги банков сократились на 37,8% (до 97,1 млрд грн.) после скачка на 42,8% в феврале.
Депозитный портфель банков за прошлый месяц вырос на 3,6% (после спада на 4,6% месяцем ранее), произошло это за счет роста депозитов в нацвалюте на 7,5% (до 987,4 млрд грн.) после снижения на 4,6% в феврале. При этом депозиты в валюте в марте уменьшились на 3,9% (до 457,9 млрд грн.) после падения в феврале на 5,4%.
Кредитный портфель банков в марте сократился на 0,3% (до 1 трлн 31 млрд грн.) после снижения на 2% в феврале, при этом темпы снижения в минувшем месяце были одинаковыми как для гривневых (761,1 млрд грн.), так и для валютных кредитов (269,9 млрд грн.), одной из причин чего является фиксация курса. В феврале ситуация была другой: если гривневые кредиты увеличились на 2,1%, то валютные упали на 12%.
В целом за первый квартал этого года денежная масса в Украине выросла на 0,6%, база - на 10,6%, наличные вне банков - на 9,4%.
Депозитный портфель в нацвалюте за январь-март сократился на 2,7%, в иностранной валюте - на 3,4%, тогда как гривневый кредитный портфель вырос на 3,2%, а валютный - упал на 7,4%.
Официальный курс на 13 апреля - 29,25 грн./$1.
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