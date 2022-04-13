ЦБ РФ отметил продолжение проинфляционного давления из-за ослабления рубля

Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России.
"Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое проинфляционное влияние", - говорится в комментарии ЦБ по инфляции.
Инфляция в России марте ускорилась из-за ослабления рубля и всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций, напомнил Банк России. Потребительские цены за месяц выросли на 7,53% (с поправкой на сезонность), годовая инфляция достигла 16,69%.
"Основная часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к замедлению роста или снижению цен на многие товары", - отмечает ЦБ. Укрепление рубля во второй половине марта, по мнению регулятора, в значительной мере компенсировало предыдущее ослабление курса.
Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, считает регулятор. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году", - подчеркивается в комментарии.
Номинальный курс рубля за январь-март снизился примерно на 40% к трем основным валютам торговых партнеров (доллару США, евро и китайскому юаню). Основное ослабление рубля пришлось на первую половину марта: к середине марта рубль был примерно в 1,5 раза слабее, чем в среднем за февраль, отмечает ЦБ. Резкое снижение курса рубля повлияло на повышение спроса на отдельные товары и услуги, подчеркивает регулятор. Во второй половине марта рубль укреплялся, и к концу марта ослабление составляло уже чуть менее 10% к среднему за февраль.
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