Минобороны РФ заявило о полном контроле над портом Мариуполя

Российские военные сообщили, что взяли под контроль морской торговый порт в Мариуполе. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что порт полностью освобожден от формирований "Азова". Он отметил, что лица, которые находились на судах в порту, освобождены. Конашенков отметил, что остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и формирований "блокированы и лишены возможности вырваться из окружения".

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