Байден обсудил с Зеленским поддержку Украине со стороны США

Президент США Джо Байден в среду в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о "неизменной поддержке" Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщает Белый дом.
"Президент Байден позвонил президенту Зеленскому для того, чтобы проинформировать его о постоянной поддержке Украины со стороны США", - говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.
По данным журналистов Белого дома, беседа лидеров длилась почти час - с 11:41 до 12:39 по местному времени (с 19:41 до 20:39 по бакинскому времени).
Ранее в среду издание The Hill со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что, Байден вскоре может объявить об одобрении пакета военной помощи Украине на сумму $750 млн, который будет включать поставки гаубиц.
The Hill отмечает, что пока неизвестно, когда американский президент объявит о предоставлении новой партии помощи Украине. Согласно расписанию Белого дома, на среду у Байдена не запланировано публичных мероприятий.
Таким образом, по данным издания, США с 24 февраля уже выделили Киеву более $2,4 млрд помощи в области безопасности, а всего за время работы администрации Байдена - более $3 млрд.
Также Конгресс США одобрил выделение $13,6 млрд помощи Украине в рамках проекта бюджета, подписанного в марте.
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